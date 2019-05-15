15.05.2019, 08:03
В России военным разрешат носить только госнаграды
ИА «Ореанда-Новости». Минобороны решило изменить правила ношения наград на парадной форме военных, пишет «Известия».
Так, военнослужащие больше не будут носить гражданские награды. На парадной форме можно будет носить только госордена и медали. Разрешены также и другие ведомственные геральдические знаки.
Глава министерства Серей Шойгу провёл парад на Красной площади в День Победы уже по новым правилам – у него на кителе были только самые важные награды.
Так, военнослужащие больше не будут носить гражданские награды. На парадной форме можно будет носить только госордена и медали. Разрешены также и другие ведомственные геральдические знаки.
Глава министерства Серей Шойгу провёл парад на Красной площади в День Победы уже по новым правилам – у него на кителе были только самые важные награды.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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