Так, военнослужащие больше не будут носить гражданские награды. На парадной форме можно будет носить только госордена и медали. Разрешены также и другие ведомственные геральдические знаки.Глава министерства Серей Шойгу провёл парад на Красной площади в День Победы уже по новым правилам – у него на кителе были только самые важные награды.