ИА «Ореанда-Новости». В Орловской области СКР возбудил уголовное дело из-за массовой гибели пчёл, пишет РИА Новости.



Отмечается, что дело завели из-за гибели 300 пчелосемей на одной из пасек в области. Уже известно, что насекомые погибли из-за неправильной обработки пшеницы на полях, которое привело к ущербу для экологии.



Дело возбуждено по части 2 статьи 249 УК РФ «Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений».