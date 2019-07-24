24.07.2019, 21:13
В России возбудили первое уголовное дело из-за массовой гибели пчёл
ИА «Ореанда-Новости». В Орловской области СКР возбудил уголовное дело из-за массовой гибели пчёл, пишет РИА Новости.
Отмечается, что дело завели из-за гибели 300 пчелосемей на одной из пасек в области. Уже известно, что насекомые погибли из-за неправильной обработки пшеницы на полях, которое привело к ущербу для экологии.
Дело возбуждено по части 2 статьи 249 УК РФ «Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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