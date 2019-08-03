ИА «Ореанда-Новости» Согласно статистике, которую привёл Минздрав, за 2018 год число детей, имеющих инвалидность, выросло почти на 20 тысяч по сравнению с аналогичным периодом за 2017 год.

При этом, однако, с 11 % до 10,4 % сократилось число детей-инвалидов, которые живут в интернате.

Как подчеркнули в ведомстве, больше всего детей с ограниченными возможностями наблюдаются в возрастной категории от 10 до 14 лет.

Как сообщает ТАСС, в Минздраве отмечают, что чаще всего инвалидность у ребёнка бывает вызвана психическими расстройствами и расстройствами поведения.



Ранее Минздрав опубликовал рейтинг городов России с самым большим числом психически нездоровых людей.