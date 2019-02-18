ИА «Ореанда-Новости» В России возросло число смертей от болезней желудочно-кишечного тракта. Такие данные приводит пресс-служба Минздрава.

За пять лет с 2012 по 2017 число случаев смерти от заболеваний ЖКТ возросло на 28,1%. В 2012 году было зафиксировано 49,4 случаев на 100 тысяч населения, в 2017 году смертность возросла и составила 63,3 случая на 100 тысяч человек.

За 2012 год от болезней пищеварения скончались 70 793 человек, в 2017 число случаев увеличилось до 92 989.

Однако в ведомстве подчеркнули, что в сравнении с 2016 годом, число случаев смерти, вызванной проблемами с пищеварением, уменьшилось на 5,5%.

Ранее Минздрав обнародовал перечень регионов, где отмечается наибольшее число заболеваний системы пищеварения. Лидирует в этом списке Сахалинская область, там за 2017 год зафиксировано — 25 194,5 случая на 100 тысяч человек. Передаёт RT.

Далее в рейтинге стоит Алтайский край, Омская и Амурская области, и Республика Карелия.

В пятёрку регионов-лидеров по числу самых низких показателей смертности от проблем с органами пищеварения вошли: Ивановская и Магаданская области, республики Калмыкия, Северная Осетия — Алания, а также Тыва.

В число самых распространённых заболеваний вошли гастрит, дуоденит, заболевания желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, а также язвы и язвенные колиты.

RT сообщает, со ссылкой на эксперта гастроэнтеролога-гепатолога Сергея Вялова, что население Алтайского края и Омской области подвержено заболеваниям пищеварительных органов из-за специфики питания.

Эксперт отмечает, что в рыбе, которая обитает в реках Иртыш и Обь, содержится большое количество паразитов. И у населения этих регионов наблюдается заболевание описторхоз, вызванное употреблением рыбы. Кроме того, в данных областях распространены башкирская, алтайская, а также казахская кухни, в которых основу составляют жирные блюда, негативно влияющие на процесс пищеварения. Вялов также подчеркнул, что в вышеназванных регионах у пациентов чаще всего удаляется желчный пузырь операбельным путём.



