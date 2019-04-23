В суде рассказали, что подсудимый разместил в интернете две записи с «информацией в неприличной форме». В суде посчитали, что она оскорбляет оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству и местной власти. СМИ сообщают, что речь идёт о Юрии Картыжеве, который сделал два поста в соцсети «ВКонтакте».Отмечается, что это первый подобный случай в России.