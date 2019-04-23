23.04.2019, 21:09
В России впервые наказали за неуважение к власти
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Новгородской области оштрафовал жителя Малых Вишер на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, сообщает «Интерфакс».
В суде рассказали, что подсудимый разместил в интернете две записи с «информацией в неприличной форме». В суде посчитали, что она оскорбляет оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству и местной власти. СМИ сообщают, что речь идёт о Юрии Картыжеве, который сделал два поста в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что это первый подобный случай в России.
В суде рассказали, что подсудимый разместил в интернете две записи с «информацией в неприличной форме». В суде посчитали, что она оскорбляет оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству и местной власти. СМИ сообщают, что речь идёт о Юрии Картыжеве, который сделал два поста в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что это первый подобный случай в России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии