ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что впервые в стране вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками.

Приговор вынесен Шерали Табарову, который являлся главой одной из ячеек международного преступного сообщества, занимавшегося поставками героина из Афганистана в Таджикистан, а затем через среднеазиатские государства в Россию. В российских регионах была организована разветвлённая сеть для сбыта наркотиков.

Московский областной суд вынес приговор Табарова ещё в 2017 году. Впоследствии Верховный суд оставил этот приговор без изменений, и теперь он вступил в силу.

Прочие фигуранты дела получили тюремные сроки от 6 до 23 лет.