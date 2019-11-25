25.11.2019, 17:22
В России впервые внесли биткоин в уставной капитал организации
ИА «Ореанда-Новости». В России впервые инвестор внёс в уставной капитал фирмы «Артель» виртуальную валюту, сообщает издательство «Коммерсантъ».
Сумма вложения составила 60 тысяч рублей. Инвестор внёс 0,1 ВТС и приобрёл 5% компании. Внесение биткоина сопровождалось независимой экспертной оценкой электронного кошелька владельца. Криптовалюта была принята в качестве взноса в уставной капитал только со второго раза.
Информация поступила от генерального директора организации «Артель» Михаила Успенского. По его словам, внесение криптовалюты полностью соответствует российскому законодательству. В первый раз ФНС отказалась от принятия криптовалюты из-за ошибок в подаваемой документации.
Сумма вложения составила 60 тысяч рублей. Инвестор внёс 0,1 ВТС и приобрёл 5% компании. Внесение биткоина сопровождалось независимой экспертной оценкой электронного кошелька владельца. Криптовалюта была принята в качестве взноса в уставной капитал только со второго раза.
Информация поступила от генерального директора организации «Артель» Михаила Успенского. По его словам, внесение криптовалюты полностью соответствует российскому законодательству. В первый раз ФНС отказалась от принятия криптовалюты из-за ошибок в подаваемой документации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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