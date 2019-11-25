ИА «Ореанда-Новости». В России впервые инвестор внёс в уставной капитал фирмы «Артель» виртуальную валюту, сообщает издательство «Коммерсантъ».

Сумма вложения составила 60 тысяч рублей. Инвестор внёс 0,1 ВТС и приобрёл 5% компании. Внесение биткоина сопровождалось независимой экспертной оценкой электронного кошелька владельца. Криптовалюта была принята в качестве взноса в уставной капитал только со второго раза.

Информация поступила от генерального директора организации «Артель» Михаила Успенского. По его словам, внесение криптовалюты полностью соответствует российскому законодательству. В первый раз ФНС отказалась от принятия криптовалюты из-за ошибок в подаваемой документации.