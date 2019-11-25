Сумма вложения составила 60 тысяч рублей.. Внесение биткоина сопровождалось независимой экспертной оценкой электронного кошелька владельца. Криптовалюта была принятатолько со второго раза.Информация поступила от генерального директора организации «Артель» Михаила Успенского. По его словам,В первый раз ФНС отказалась от принятия криптовалюты из-за ошибок в подаваемой документации.



