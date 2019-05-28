ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с приказом министерства здравоохранения в России начали действовать новые правила обязательного медицинского страхования.

Предполагается, что в поликлиниках активизируется профилактическая работа. Так, в течение 2 лет намечено провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех граждан, каждому из которых будет присвоена та или иная группа здоровья. В случае диагностирования хронического заболевания в ходе диспансеризации он будет помещён под диспансерное наблюдение, что подразумевает прохождение им нескольких медицинских обследований в год. Следить за своевременностью данных обследований будут сотрудники соответствующего лечебного учреждения, а также страховой компании, выдавшей полис обязательного медицинского страхования.