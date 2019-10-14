ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму собираются внести законопроект, который установит размер компенсации тем, кто попал в тюрьму из-за ошибок суда или следствия, пишет «МК».



Так, за день напрасного заключения будут платить 15 тысяч рублей. Ещё один тариф – пять тысяч рублей в сутки. Эта сумма будет положена тем, когда невиновного человека отправят под подписку о невыезде. Ещё одна сумма – тысяча рублей. Её можно будет получить, если человека напрасно подозревали, но с него не взяли подписки о невыезде и не арестовывали.



Авторы инициативы отмечают, что, если жертва ошибки, пережила страдания, размер компенсации можно будет увеличить.