Предложение поступило от члена Госдумы Ольги Павловой.Павлова указала, что штраф должен быть большим, так как маленькая сумма никак не повлияет на любителей пошуметь ночью. Только крупный штраф может повлиять на соседей.По словам члена Государственной думы, наказание должно быть принято на федеральном уровне (в настоящее время применяется только на региональном уровне).В законе будет также прописан перечень звуков, относящихся к нарушениям тишины.