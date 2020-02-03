03.02.2020, 16:03
В России введут крупный штраф за шум в ночное время
ИА «Ореанда-Новости». В России хотят ввести крупный штраф для нарушителей ночной тишины. Предложение поступило от члена Госдумы Ольги Павловой.
Павлова указала, что штраф должен быть большим, так как маленькая сумма никак не повлияет на любителей пошуметь ночью. Только крупный штраф может повлиять на соседей.
По словам члена Государственной думы, наказание должно быть принято на федеральном уровне (в настоящее время применяется только на региональном уровне). Если изменения будут приняты, то штраф будет составлять 150 тысяч рублей за одно правонарушение. Ночным временем будет признаваться отрезок времени с 23-00 до 07-00 по местному времени.
В законе будет также прописан перечень звуков, относящихся к нарушениям тишины.
Павлова указала, что штраф должен быть большим, так как маленькая сумма никак не повлияет на любителей пошуметь ночью. Только крупный штраф может повлиять на соседей.
По словам члена Государственной думы, наказание должно быть принято на федеральном уровне (в настоящее время применяется только на региональном уровне). Если изменения будут приняты, то штраф будет составлять 150 тысяч рублей за одно правонарушение. Ночным временем будет признаваться отрезок времени с 23-00 до 07-00 по местному времени.
В законе будет также прописан перечень звуков, относящихся к нарушениям тишины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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