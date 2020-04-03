ИА «Ореанда-Новости». В российских аптеках увеличились продажи витаминов и седативных препаратов. Об этом сообщает аналитическая компания DSM Group.

Компания отмечает, что с 1 по 22 марта в аптеках страны было продано 21,1 миллиона упаковок витаминов. Данный показатель на 31% превышает прошлогодний, когда было продано 16,03 миллионов упаковок.

Кроме того на 15% увеличились продажи успокоительных средств. В марте 2020 было продано 11,4 миллионов упаковок, тогда как в прошлом году было реализовано 9,98 миллионов упаковок.

Терапевт Людмила Лапа отметила, что рост продаж может быть связан с коронавирусом. Она также подчеркнула, что бесконтрольный приём успокоительных средств и витаминов может навредить организму.