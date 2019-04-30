ИА «Ореанда-Новости» Депутат Государственной думы России от КПРФ Валерий Рашкин стал инициатором направления запроса на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова о составлении «списка Бутиной», в который предлагается включить должностных лиц США, которые причастны к нарушениям основных прав и свобод российских граждан. Парламентарий заявил, что произвольный арест россиян, к сожалению, перестал быть исключительной практикой в отношениях между Россией и западными странами.

Марию Бутину задержали летом 2018 года. Ей было предъявлено обвинение «в работе на Россию в качестве агента». Она признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы в интересах Москвы. Американский суд приговорил Бутину к полутора годам лишения свободы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». Отец осуждённой Валерий Бутин заявил, что защита осуждённой россиянки не будет обжаловать приговор из-за «технических вопросов».