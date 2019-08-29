ИА «Ореанда-Новости» В России работают лишь 40% (6 миллионов) из 10,1 миллиона граждан предпенсионного возраста.

Из этих шести миллионов половина перестала работать досрочно, либо не могут продолжать трудиться по состоянию здоровья, сообщают «Известия».

По данным Министерства труда число россиян, которые зарегистрированы как безработные выросло во втором квартале 2019 года на 122 тысячи по сравнению с первым кварталом этого года.