ИА «Ореанда-Новости». За последние сутки в России зафиксировали 1 175 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в стране. За сутки скончались пять человек, выздоровели – 86 человек.

Заболевшие были выявлены в 56 регионах России. Больше всего случаев зафиксировано в Москве. В столице за сутки зарегистрировали 660 заболевших.

Общее число заразившихся в стране выросло до 8 672 человек в 81 субъекте России. Из низ 580 человек успешно выздоровели, 63 скончались. В сообщении штаба уточняется, что прирост по больным составил более 15%.