ИА «Ореанда-Новости». Количество заражённых коронавирусом в России за минувшие сутки увеличилось на 2 774 человек. Всего в стране на данный момент диагностировано 21 102 случая заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.

Всего случаи заражения были зафиксированы в 82 регионах России. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Москве, где за сутки выявили 1489 пациента. Далее следует Московская область, где заболели 460 человек, и Санкт-Петербург, в котором коронавирусом заразился 121 гражданин.

За сутки скончались 22 пациента с коронавирусом, 224 выздоровели. За весь период умерло 170 человек, 1 694 пациента победили вирус.



