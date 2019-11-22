22.11.2019, 10:17
В России заговорили о возможности введения сухого закона
ИА «Ореанда-Новости» В материале "Лента.ру" заявлено о том, что представителем Совета депутатов округа Щёлково Московской области Алексеем Яковлевым было предложено полностью запретить продажу алкоголя на территории района Подмосковья. Об этом он заявил в обращении к Андрею Воробьеву, главе Московскй области.
Яковлев уверен, что такой шаг приведёт к резкому сокращению криминогенности и повышению безопасности округа Щёлково. Парламентарий сказал о том, что меру можно сначала опробовать на районе Подмосковья, а затем принять её в других российских регионах.
Депутат заявил, что приносимый алкоголем вред абсолютно сопоставим с вредом наркотиков. Он считает, что полный запрет на продажу алкоголя - мера абсолютно логичная.
Яковлев уверен, что такой шаг приведёт к резкому сокращению криминогенности и повышению безопасности округа Щёлково. Парламентарий сказал о том, что меру можно сначала опробовать на районе Подмосковья, а затем принять её в других российских регионах.
Депутат заявил, что приносимый алкоголем вред абсолютно сопоставим с вредом наркотиков. Он считает, что полный запрет на продажу алкоголя - мера абсолютно логичная.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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