Об этом он заявил в обращении к Андрею Воробьеву, главе Московскй области.Яковлев уверен, что такой шаг приведёт к резкому сокращению криминогенности и повышению безопасности округа Щёлково. Парламентарий сказал о том, что меру можно сначала опробовать на районе Подмосковья, а затем принять её в других российских регионах.Депутат заявил, что приносимый алкоголем вред абсолютно сопоставим с вредом наркотиков. Он считает, что полный запрет на продажу алкоголя - мера абсолютно логичная.