В РФ сорвано обновление военной группировки спутников. Специальной комиссией проводится разбирательство в сложившемся положении дел. Об этом в пятницу телеканалу "Россия 24" заявил Юрий Борисов, вице-премьер России.Им заявлено, что главой государства Владимиром Путиным поручено создать комиссию, которая обязана до 20 января доложить ему о причинах срыва работ. Члены комиссии должны выявить проблему, отыскать пути её решения и разработать "догоночные графики" с целью вхождения в ритм и недопущения в дальнейшем таких срывов.