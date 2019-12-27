27.12.2019, 10:20
В России заявили о том, что сорвано обновление группировки военных спутников
ИА «Ореанда-Новости». В РФ сорвано обновление военной группировки спутников. Специальной комиссией проводится разбирательство в сложившемся положении дел. Об этом в пятницу телеканалу "Россия 24" заявил Юрий Борисов, вице-премьер России.
Юрием Борисовым сказано, что в Сочи недавно обсуждалось то, в каком состоянии находится космическая группировка, входящая в сферу интересов Минобороны. По словам Борисовам, разговор был серьёзным и очень жестким.
Им заявлено, что главой государства Владимиром Путиным поручено создать комиссию, которая обязана до 20 января доложить ему о причинах срыва работ. Члены комиссии должны выявить проблему, отыскать пути её решения и разработать "догоночные графики" с целью вхождения в ритм и недопущения в дальнейшем таких срывов.
Юрием Борисовым сказано, что в Сочи недавно обсуждалось то, в каком состоянии находится космическая группировка, входящая в сферу интересов Минобороны. По словам Борисовам, разговор был серьёзным и очень жестким.
Им заявлено, что главой государства Владимиром Путиным поручено создать комиссию, которая обязана до 20 января доложить ему о причинах срыва работ. Члены комиссии должны выявить проблему, отыскать пути её решения и разработать "догоночные графики" с целью вхождения в ритм и недопущения в дальнейшем таких срывов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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