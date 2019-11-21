ИА «Ореанда-Новости» В ряде городов РоссииоссРоHj образовались многочисленные очереди из граждан, желающих пройти медицинский осмотр для получения водительского удостоверения. Причиной этого стало появление сведений о возможном значительном подорожании данной услуги.

В Воронеже наркологический диспансер объявил об увеличении стоимости осмотра в пять раз начиная с 22 ноября. В Ярославле ожидается 14-кратное подорожание. В Калининграде стоимость данной услуги сейчас составляет 210 рублей, а после вступления изменений в силу цена возрастёт в 20 раз.

17 ноября «Российская газета» сообщила об изменении правил медицинского освидетельствования водителей: начиная с 22 ноября при получении или обновлении удостоверения граждане будут обязаны сдавать кровь и мочу с целью проверки на наличие психоактивных веществ, а также анализа на маркер CDT, являющийся показателем так называемой регулярной алкогольной нагрузки.