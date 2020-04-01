. Из-за введённого карантина и обязательной домашней самоизоляции жителей регионов власти решили ограничить продажу спиртных напитков.По словам главы региона Якутии Айсена Николаева, в Якутске, пригородном поселке Жатай и двух районах республики продажа алкоголя запрещена с 31 марта. Это объясняют увеличением числа преступлений в регионе.