01.04.2020, 09:40
В российских регионах начали ограничивать продажу алкоголя
ИА «Ореанда-Новости». Из-за введённого карантина и обязательной домашней самоизоляции жителей регионов власти решили ограничить продажу спиртных напитков.
Например, как сообщает глава региона Артур Парфенчиков, в Карелии с 1 апреля продавать спиртное будут только 4 часа с 10:00 до 14:00. По словам главы региона Якутии Айсена Николаева, в Якутске, пригородном поселке Жатай и двух районах республики продажа алкоголя запрещена с 31 марта. Это объясняют увеличением числа преступлений в регионе.
Например, как сообщает глава региона Артур Парфенчиков, в Карелии с 1 апреля продавать спиртное будут только 4 часа с 10:00 до 14:00. По словам главы региона Якутии Айсена Николаева, в Якутске, пригородном поселке Жатай и двух районах республики продажа алкоголя запрещена с 31 марта. Это объясняют увеличением числа преступлений в регионе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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