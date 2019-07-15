Такое заявление сделали сотрудники Рослесхоза.

По информации, предоставленной пресс-службой вышеобозначенного ведомства, в 75 регионах страны введён средний и высокий класс пожарной опасности. С 15 по 17 июля некоторые российские территории подвержены и чрезвычайному классу пожарной опасности. Так, например, в 41 субъекте Российской Федерации уже введён особый противопожарный режим, а в пяти субъектах – режим чрезвычайной ситуации. Среди последних регионов значатся такие как Иркутская область, Красноярский и Забайкальский край, а также республики Бурятия и Якутия.

В настоящий момент, по сведениям Рослесхоза, лесные массивы 14 регионов России находятся во власти огненной стихии. В период с 8 по 14 июля сотрудниками противопожарных служб было ликвидировано свыше 350 лесных пожаров, которые полыхали в 31 российском субъекте. Так, например, на территории Красноярского края потушено более шестидесяти пожаров, которые бушевали на территории площадью в 60 тысяч гектаров. Приблизительно аналогичная ситуация сложилась в Иркутской области: свыше семидесяти пожаров на площади в 12 тысяч гектаров. Большой процент от общего числа всех возгораний произошло в таких российских регионах как Республика Бурятия, Алтайский и Красноярский край, Иркутская, Оренбургская и Челябинская область. В настоящий момент все очаги возгораний ликвидированы, однако, в течение последующих трёх суток необходимо быть предельно осторожными в лесных массивах, рекомендуют в ведомстве.