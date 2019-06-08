08.06.2019, 18:08
В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей
ИА «Ореанда-Новости». О возможном появлении новых уроков рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова, пишет «Российская газета».
Окончательное решение о новой дисциплине примет Минпросвещения уже в течение месяца. Кузнецова подчеркнула, что считает этот предмет важной темой, поэтому его нужно ввести во всех школах.
Отмечается, что уроки семейных ценностей будут введены в школах в рамках программы "Десятилетие детства".
Окончательное решение о новой дисциплине примет Минпросвещения уже в течение месяца. Кузнецова подчеркнула, что считает этот предмет важной темой, поэтому его нужно ввести во всех школах.
Отмечается, что уроки семейных ценностей будут введены в школах в рамках программы "Десятилетие детства".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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