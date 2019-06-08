Окончательное решение о новой дисциплине примет Минпросвещения уже в течение месяца. Кузнецова подчеркнула, что считает этот предмет важной темой, поэтому его нужно ввести во всех школах.Отмечается, что уроки семейных ценностей будут введены в школах в рамках программы "Десятилетие детства".