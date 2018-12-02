Митрополит Иларион полагает, что детям. «Дети должны об этом знать. Весь вопрос в том, кто и как будет об этом рассказывать», - рассуждал он в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия-24».При этом митрополит Иларион говорит о том, что преподавать такой предмет нужно не младшим школьникам, а ученикам в том возрасте, «когда появляются первые риски».. Митрополит отметил, что бывали случаи, когда на таких уроках ученикам навязывали стереотипы, «которые сегодня являются едва ли не господствующими в западном обществе».Программу полового воспитания собирались ввести в школах в 1994 году. Тогда было выделено около 2 миллиардов рублей на пособия по сексуального просвещению. Однако программа подверглась нападкам со стороны церкви и средств массовой информации. После волны жесткой критики в 1997 году программу разрабатывать прекратили. Тогда в РПЦ говорили о том, что половое воспитание в школах может «радикально изменить к худшему нравственную атмосферу в обществе, нанести ущерб целостности человеческой личности, особенно в детском и юношеском возрасте», пишут «Известия».