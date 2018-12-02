02.12.2018, 14:35
В российских школах могут ввести урок сексуального просвещения
ИА «Ореанда-Новости». Уроки сексуального просвещения в школах были бы полезны, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. При этом он подчеркнул, что преподавать их надо очень деликатно.
Митрополит Иларион полагает, что детям необходимо рассказывать не только о сексе, но и обо всех опасностях, которые могут возникнут при ранней сексуальной жизни. Например, венерические болезни, СПИД, беременность. «Дети должны об этом знать. Весь вопрос в том, кто и как будет об этом рассказывать», - рассуждал он в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия-24».
Своё заявление митрополит сделал в ответ на результаты опроса ВЦИОМ, которые показали, что порядка 60% родителей вступают за введение в школах уроков сексуального просвещения.
При этом митрополит Иларион говорит о том, что преподавать такой предмет нужно не младшим школьникам, а ученикам в том возрасте, «когда появляются первые риски». Он подчеркнул, что вести этот урок должны люди, которые будут говорить об этой теме целомудренно и не превратят эти уроки «в развращение детей». Митрополит отметил, что бывали случаи, когда на таких уроках ученикам навязывали стереотипы, «которые сегодня являются едва ли не господствующими в западном обществе».
Программу полового воспитания собирались ввести в школах в 1994 году. Тогда было выделено около 2 миллиардов рублей на пособия по сексуального просвещению. Однако программа подверглась нападкам со стороны церкви и средств массовой информации. После волны жесткой критики в 1997 году программу разрабатывать прекратили. Тогда в РПЦ говорили о том, что половое воспитание в школах может «радикально изменить к худшему нравственную атмосферу в обществе, нанести ущерб целостности человеческой личности, особенно в детском и юношеском возрасте», пишут «Известия». В 2013 году предложение ввести этот урок в школах внось было вынесено на общественное обсуждение, но в этот раз против был Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, который рекомендовал больше заниматься чтением классической русской литературы.
Митрополит Иларион полагает, что детям необходимо рассказывать не только о сексе, но и обо всех опасностях, которые могут возникнут при ранней сексуальной жизни. Например, венерические болезни, СПИД, беременность. «Дети должны об этом знать. Весь вопрос в том, кто и как будет об этом рассказывать», - рассуждал он в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия-24».
Своё заявление митрополит сделал в ответ на результаты опроса ВЦИОМ, которые показали, что порядка 60% родителей вступают за введение в школах уроков сексуального просвещения.
При этом митрополит Иларион говорит о том, что преподавать такой предмет нужно не младшим школьникам, а ученикам в том возрасте, «когда появляются первые риски». Он подчеркнул, что вести этот урок должны люди, которые будут говорить об этой теме целомудренно и не превратят эти уроки «в развращение детей». Митрополит отметил, что бывали случаи, когда на таких уроках ученикам навязывали стереотипы, «которые сегодня являются едва ли не господствующими в западном обществе».
Программу полового воспитания собирались ввести в школах в 1994 году. Тогда было выделено около 2 миллиардов рублей на пособия по сексуального просвещению. Однако программа подверглась нападкам со стороны церкви и средств массовой информации. После волны жесткой критики в 1997 году программу разрабатывать прекратили. Тогда в РПЦ говорили о том, что половое воспитание в школах может «радикально изменить к худшему нравственную атмосферу в обществе, нанести ущерб целостности человеческой личности, особенно в детском и юношеском возрасте», пишут «Известия». В 2013 году предложение ввести этот урок в школах внось было вынесено на общественное обсуждение, но в этот раз против был Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, который рекомендовал больше заниматься чтением классической русской литературы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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