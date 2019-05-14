Москалькова отметила, что эта должность сегодня даже важнее штатного психолога. По её мнению, такой специалист сразу поймёт, что школьник в депрессии и страдает от одиночества.Омбудсмен уверена, что специалисты такого профиля помогут избежать трагедий, подобных массовому расстрелу учеников в керченском колледже прошлой осенью.В последнее время такие происшествия случаются всё чаще. 13 мая в Казани ученик 11 класса пришёл в гимназию с ножом и пневматическим пистолетом. Его быстро задержали, возбуждено уголовное дело.