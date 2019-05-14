14.05.2019, 19:19
В российских школах может появиться должность аналитика соцсетей учеников
ИА «Ореанда-Новости». Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила с предложением ввести в школах должность специалиста по анализу страниц учеников в социальных сетях, сообщает ТАСС.
Москалькова отметила, что эта должность сегодня даже важнее штатного психолога. По её мнению, такой специалист сразу поймёт, что школьник в депрессии и страдает от одиночества.
Омбудсмен уверена, что специалисты такого профиля помогут избежать трагедий, подобных массовому расстрелу учеников в керченском колледже прошлой осенью.
В последнее время такие происшествия случаются всё чаще. 13 мая в Казани ученик 11 класса пришёл в гимназию с ножом и пневматическим пистолетом. Его быстро задержали, возбуждено уголовное дело.
Москалькова отметила, что эта должность сегодня даже важнее штатного психолога. По её мнению, такой специалист сразу поймёт, что школьник в депрессии и страдает от одиночества.
Омбудсмен уверена, что специалисты такого профиля помогут избежать трагедий, подобных массовому расстрелу учеников в керченском колледже прошлой осенью.
В последнее время такие происшествия случаются всё чаще. 13 мая в Казани ученик 11 класса пришёл в гимназию с ножом и пневматическим пистолетом. Его быстро задержали, возбуждено уголовное дело.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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