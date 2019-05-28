ИА «Ореанда-Новости» Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила читателям «Известий», что к 2020 году могут быть разработаны образовательно-воспитательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни.

Разработки ведутся в отношении детей четырёх возрастных групп, в том числе дошкольников. Предполагается, что помимо учебников будут использоваться «дневнички, как когда-то были по природоведению». Скворцова рассказала, что навыкам личной гигиены планируют обучать детей уже начиная с трёхлетнего возраста, а школьники, как отметила министр «могут усваивать более сложные знания: как можно регулировать состояние здоровья, на что надо обращать внимание». Старшеклассникам будут преподавать основы оказания первой медицинской помощи.