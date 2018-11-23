ИА «Ореанда-Новости». Министерство просвещения поддерживает новую идею ввести в школах новую должность - штатный психолог для учителей. Идею предложила Ирина Волынец, председатель Национального родительского комитета.

23 ноября, в пятницу, пресс-служба Министерства просвещения РФ сообщила, что ведомство поддержало идею Ирины Волынец о вводе в российских школах должности психолога. Предполагается, что психолог поможет преподавателям в решении проблем, возникающих со школьниками. Например, он может обучать педагогов тому, как работать с теми учениками, у которых наблюдается дефицит внимания, или с гиперактивными школьниками. Он поспособствует сохранению нормального психологического «климата» в детском коллективе и постарается улучшить взаимоотношения ребят с педагогом. Работа со специалистом должна быть включена в рабочие часы учителя - чтобы не злоупотреблять свободным от работы временем.

Ирина Волынец считает, что подобная мера позволит несколько ослабить напряжённость, которая нередко возникает в сфере школьного образования, создаст благоприятные условия для нормальной работы учителей и обучения детей и подростков. Кроме того, ожидается повышение успеваемости учеников, а самое главное - уменьшится число конфликтов, которые дискредитируют статус учителя и школы в целом.

Министерство просвещения уже ведёт работу в направлении развития психологической службы для образования и в последние два года утвердило важные для этого документы. Это, например, концепция развития психологической службы в школах до 2025 года. Появился и профессиональный стандарт психолога в сфере образования - «педагог-психолог».

В пресс-службе ведомства также сообщают, что для обеспечения работы психологической службы на базе Российской академии образования уже создали ресурсный центр психологической службы (федерального уровня) для системы образования. Также на уровне субъектов РФ и федеральных округов уже ввели институт главных внештатных психологов.