05.11.2019, 11:16
В российское законодательство могут вернуть понятие «военная тайна»
ИА «Ореанда-Новости». В российское законодательство могут вернуть понятие «военная тайна», сообщает издательство «Известия».
Понятие «военная тайна» было исключено из законодательства России после распада Советского союза. Сейчас есть только термин «государственная тайна». По мнению специалистов Министерства обороны России, эти понятия необходимо разделить.
Законопроект в российское правительство планируют подать в следующем году. К военной тайне будут относиться данные по вооружению армии, расположению войск в стране и дальнейших военных планов. Законопроект будет распространяться только на военнослужащих.
Понятие «военная тайна» было исключено из законодательства России после распада Советского союза. Сейчас есть только термин «государственная тайна». По мнению специалистов Министерства обороны России, эти понятия необходимо разделить.
Законопроект в российское правительство планируют подать в следующем году. К военной тайне будут относиться данные по вооружению армии, расположению войск в стране и дальнейших военных планов. Законопроект будет распространяться только на военнослужащих.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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