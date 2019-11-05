



Понятие «военная тайна» было исключено из законодательства России после распада Советского союза. Сейчас есть только термин «государственная тайна». По мнению, эти понятия необходимо разделить.Законопроект в российское правительство планируют подать в следующем году.Законопроект будет распространяться только на военнослужащих.