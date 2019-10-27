В ведомстве подчеркнули несоразмерность участников проведённой операции.

По информации, представленной официальным представителем министерства обороны Российской Федерации Игорем Конашенковым, численность участников операции по задержанию главного представителя террористической организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади вызывает множество вопросов, что, в конечном результате, ставит под сомнение проведение самой операции и тем более гибель лидера террористов. В ведомстве подчеркнули, что численность американских солдат неизвестна, к тому же в разных источниках она постоянно растёт. Минобороны отметило также, что у всех участников операции по задержанию Абу Бакра аль-Багдади «абсолютно противоречивые потребности». Стоит также отметить, что российское руководство знало о готовящейся операции в Сирии силами американских военных, однако её детали так и остались для российской стороны загадкой. В целом, у российского оборонного ведомства нет достоверных сведений об американской операции, заключил его представитель.

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади погиб. В ходе операции ни один американский военный не пострадал. Трамп в своём заявлении также высказал слова благодарности за поддержку в операции таким государствам как Турция, Ирак, Сирия и Россия. Отмечалось, что наибольшую роль в поимке опасного преступника сыграли иракские власти. Россию поблагодарили за возможность беспрепятственно пролететь над территориями, контролируемыми ею.