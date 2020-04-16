О возможных сроках окончания действия режима самоизоляции в Башкирии рассказал руководитель региона Радий Хабиров, заявлено в публикации РИА Новости.Главой региона было добавлено, что меры, которые были приняты, непопулярны, но они необходимы. Он призвал руководителей муниципалитетов настраивать себя и население на то, что режим будет продлён.