ИА «Ореанда-Новости». В Башкирии режим самоизоляции будет действовать как минимум до конца мая для профилактики инфицирования коронавирусом. О возможных сроках окончания действия режима самоизоляции в Башкирии рассказал руководитель региона Радий Хабиров, заявлено в публикации РИА Новости. 

Главой региона было добавлено, что меры, которые были приняты, непопулярны, но они необходимы. Он призвал руководителей муниципалитетов настраивать себя и население на то, что режим будет продлён. 