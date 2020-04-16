16.04.2020, 14:24
В российском регионе заявили о возможном продлении режима изоляции до лета
ИА «Ореанда-Новости». В Башкирии режим самоизоляции будет действовать как минимум до конца мая для профилактики инфицирования коронавирусом. О возможных сроках окончания действия режима самоизоляции в Башкирии рассказал руководитель региона Радий Хабиров, заявлено в публикации РИА Новости.
Главой региона было добавлено, что меры, которые были приняты, непопулярны, но они необходимы. Он призвал руководителей муниципалитетов настраивать себя и население на то, что режим будет продлён.
Главой региона было добавлено, что меры, которые были приняты, непопулярны, но они необходимы. Он призвал руководителей муниципалитетов настраивать себя и население на то, что режим будет продлён.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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