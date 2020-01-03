03.01.2020, 14:22
В российском военном ведомстве рассказали о предстоящих самых масштабных ракетных учениях года
ИА «Ореанда-Новости». Самые масштабные учения РВСН анонсированы Минобороны России. Учения должны пройти в этом году. Об этом рассказали РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Заявлено о том, что учения пройдут на территории Оренбургской и Иркутской областей. Проводиться они будут в рамках контрольных комплексных проверок по результатам периодов обучения. Командовать учениями будет Сергей Каракаев, возглавляющий РВСН.
Более 200 учений проведут ракетные войска стратегического назначения в этом году.
Заявлено о том, что учения пройдут на территории Оренбургской и Иркутской областей. Проводиться они будут в рамках контрольных комплексных проверок по результатам периодов обучения. Командовать учениями будет Сергей Каракаев, возглавляющий РВСН.
Более 200 учений проведут ракетные войска стратегического назначения в этом году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии