Самые масштабные учения РВСН анонсированы Минобороны России. Учения должны пройти в этом году. Об этом рассказали РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Более 200 учений проведут ракетные войска стратегического назначения в этом году.