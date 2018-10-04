ИА «Ореанда-Новости». В российской армии упразднят шапки ушанки и рубахи, откажутся на несколько лет от шерстяных пилоток, а военнослужащим, которые проходят воинскую службу по контракту, начнут выдавать трусы – не больше двух штук в год. Соответствующий документ постановления правительства страны опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.



Из постановления следует, что российским военным до 1 июня 2022 года в мирное время перестанут выдавать шерстяные пилотки, которые были предусмотрены 26-й и 31-й нормами снабжения вещевым имуществом.

Правительственное постановление также вносит и другие изменения в вещевые нормы снабжения военнослужащих, так, упразднятся некоторые названия. В частности, «шапку-ушанку» теперь изменили на «шапку», а вместо ранее выдаваемых «рубах» солдаты будут получать «фуфайки». Ранее прописанная в нормах «шапка-ушанка из каракуля» станет назваться короче – «шапка из каракуля».

«Шапку-ушанку меховую» переименовали просто в «шапку меховую», аналогично поступили с летними шерстяными брюками, которые отныне будут называться «летние брюки».

В документе дополнена одна позиция – «нательные кальсоны», теперь военнослужащим будут выдавать трусы, но только две штуки в год, и то не всем. Их получат военнослужащие, которые находятся на военной службе по контракту и имеют звания старшины, сержанта или солдата. Также трусы положены курсантам военно-морских образовательных организаций Минобороны России.

В июле сообщалось о том, что Министерство обороны решило модернизировать один из старейших элементов солдата – сапёрную лопату («сапёрка» – в разговорном языке, полное название – малая пехотная лопата), которая появилась в обиходе солдат ещё в годы Первой мировой войны.

Конструкция «сапёрки» не менялось долгие годы, теперь на смену им пришли лопатки-трансформеры. «Сапёрку» используют для окапывания, рубки и приготовления еды. Трансформер может превратиться в мотыгу, топор и щуп.

Однако эксперты уверяют, что «сапёрка» является неотъемлемым атрибутом экипировки солдата, так как её можно использовать даже в рукопашном поединке за неимением другого оружия.