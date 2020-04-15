15.04.2020, 22:41
В российской столице допустили продление ограничительных мер
ИА «Ореанда-Новости». Ограничительные меры в столице России, которые имеют отношение к распространению коронавируса, могут быть продлены. О возможном продлении ограничительных мер в российской столице рассказал РИА Новости Александр Калинин, глава организации "Опора России".
По словам Калинина, действие ограничительных мер в Москве могут продлить до конца мая.
Двадцать пятого марта российским президентом была объявлена нерабочая неделя с тридцатого марта по третье апреля. Позже Владимир Путин рассказал о том, что режим будет продлён до 30 апреля включительно.
По словам Калинина, действие ограничительных мер в Москве могут продлить до конца мая.
Двадцать пятого марта российским президентом была объявлена нерабочая неделя с тридцатого марта по третье апреля. Позже Владимир Путин рассказал о том, что режим будет продлён до 30 апреля включительно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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