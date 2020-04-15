О возможном продлении ограничительных мер в российской столице рассказал РИА Новости Александр Калинин, глава организации "Опора России".По словам Калинина,Двадцать пятого марта российским президентом была объявлена нерабочая неделя с тридцатого марта по третье апреля. Позже Владимир Путин рассказал о том, что режим будет продлён до 30 апреля включительно.