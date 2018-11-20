Отмечается, что готовить сестёр милосердия будут в Главном храме российской армии в парке «Патриот». Карасев рассказал «РИА Новости», что храм будет выполнять уникальную функцию: будет совмещать в себе церковь и «учебно-методический, образовательный, культурный и мемориальный центр». Кроме того, в храме также будет проходить обучение военное духовенство.Карасев отметил, что. Он напомнил, что идея создать такой храм возникла у министра обороны России Сергея Шойгу.Инициативу благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ожидается, что сПервая община сестёр милосердия в России появилась в 1844 году. Инициатором стала княжна Александра Николаевна и принцесса Терезия Ольденбургская. В том году в России появилось сразу шесть сестринских общин. Общины сестер милосердия России обучали и готовили медицинский персонал для работы на войне. С появлением российского общества Красного Креста большинство общин перешло под его ведение.Ранее стало известно, что в Вооружённых силах Бельгии женщин стали принимать на службу в спецназ. Новое подразделение особого назначения появится уже в начале 2020 года. При этом бельгийские эксперты уверены в том, что женщинам под силу справиться с такой службой. Женщина имеют право служить в бельгийской армии с 1975 года. А генерал-майор Лутгарт Клаес в прошлом году даже стала главой Королевской военной академии.