25.11.2019, 08:50
В Россию стали больше ввозить драгоценностей
ИА «Ореанда-Новости» В компании FinExpertiza заявляют, что за первые восемь месяцев нынешнего года импорт драгоценностей в РФ составил на сумму порядка 659 миллионов долларов. Это больше почти на 46 процентов, чем за тот же период прошлого года.
98,7 процента драгоценностей, ввезенных в Россию, были поставлены в 10 субъектов России. Больше всего драгоценностей завезли в Москву, Красноярский край и Санкт-Петербург.
Больше всего в РФ импортируют ювелирные изделия, лом драгоценных металлов и алмазы. Почти 36 процентов алмазов, ввезенных в Россию, поставили в Якутию.
98,7 процента драгоценностей, ввезенных в Россию, были поставлены в 10 субъектов России. Больше всего драгоценностей завезли в Москву, Красноярский край и Санкт-Петербург.
Больше всего в РФ импортируют ювелирные изделия, лом драгоценных металлов и алмазы. Почти 36 процентов алмазов, ввезенных в Россию, поставили в Якутию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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