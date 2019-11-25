ИА «Ореанда-Новости» В компании FinExpertiza заявляют, что за первые восемь месяцев нынешнего года импорт драгоценностей в РФ составил на сумму порядка 659 миллионов долларов. Это больше почти на 46 процентов, чем за тот же период прошлого года. 

98,7 процента драгоценностей, ввезенных в Россию, были поставлены в 10 субъектов России. Больше всего драгоценностей завезли в Москву, Красноярский край и Санкт-Петербург. 

Больше всего в РФ импортируют ювелирные изделия, лом драгоценных металлов и алмазы. Почти 36 процентов алмазов, ввезенных в Россию, поставили в Якутию.