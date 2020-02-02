ИА «Ореанда-Новости». Аналитиками Росстата были представлены статистические данные по оценке численности постоянного населения в регионах РФ. Об этом заявлено в публикации "Российской газеты". 

По информации от ведомства, аналитиками была зафиксирована наибольшая убыль населения в Дальневосточном, Сибирском и Приволжском округах - 21,3, 54,2 и 110,8 тысяч соответственно. 

Наибольшая убыль населения зафиксирована в Саратовской области - девятнадцать тысяч человек. Далее идут Омская и Кемеровская области - 17,6 и 16,5 тысяч человек. За ними оказались Алтайский край  и Волгоградская область - 15,8 и 15,8 тысяч человек. 