02.02.2020, 10:33
В Росстате проинформировали о том, в каких регионах зафиксирована самая большая убыль населения
ИА «Ореанда-Новости». Аналитиками Росстата были представлены статистические данные по оценке численности постоянного населения в регионах РФ. Об этом заявлено в публикации "Российской газеты".
По информации от ведомства, аналитиками была зафиксирована наибольшая убыль населения в Дальневосточном, Сибирском и Приволжском округах - 21,3, 54,2 и 110,8 тысяч соответственно.
Наибольшая убыль населения зафиксирована в Саратовской области - девятнадцать тысяч человек. Далее идут Омская и Кемеровская области - 17,6 и 16,5 тысяч человек. За ними оказались Алтайский край и Волгоградская область - 15,8 и 15,8 тысяч человек.
По информации от ведомства, аналитиками была зафиксирована наибольшая убыль населения в Дальневосточном, Сибирском и Приволжском округах - 21,3, 54,2 и 110,8 тысяч соответственно.
Наибольшая убыль населения зафиксирована в Саратовской области - девятнадцать тысяч человек. Далее идут Омская и Кемеровская области - 17,6 и 16,5 тысяч человек. За ними оказались Алтайский край и Волгоградская область - 15,8 и 15,8 тысяч человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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