Уступает Тыве Севастополь, где зарплаты выросли на 11,6 процента. На третьем место оказалась Костромская область с показателем роста зарплат 10,9 процента.Медленнее всего зарплаты росли в Северной Осетии (3,7 процента) и Калининградской области, где рост зарплат составил 4 процента. На последнем месте оказался город Санкт-Петербург, в котором зарплаты выросли всего лишь на 3,6 процента.