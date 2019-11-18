18.11.2019, 09:01
В Росстате рассказали о том, в каких регионах быстрее растёт зарплата
ИА «Ореанда-Новости» По сообщению газеты "Известия", которая ссылается на данные Росстата, зарплаты в нынешнем году быстрее всего росли в Тыве. В этой республике в период с августа по сентябрь их рост составил 13 процентов.
Уступает Тыве Севастополь, где зарплаты выросли на 11,6 процента. На третьем место оказалась Костромская область с показателем роста зарплат 10,9 процента.
Медленнее всего зарплаты росли в Северной Осетии (3,7 процента) и Калининградской области, где рост зарплат составил 4 процента. На последнем месте оказался город Санкт-Петербург, в котором зарплаты выросли всего лишь на 3,6 процента.
Уступает Тыве Севастополь, где зарплаты выросли на 11,6 процента. На третьем место оказалась Костромская область с показателем роста зарплат 10,9 процента.
Медленнее всего зарплаты росли в Северной Осетии (3,7 процента) и Калининградской области, где рост зарплат составил 4 процента. На последнем месте оказался город Санкт-Петербург, в котором зарплаты выросли всего лишь на 3,6 процента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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