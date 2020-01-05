05.01.2020, 14:52
В Ростове мужчина с оружием хотел проникнуть в Дом творчества
ИА «Ореанда-Новости» В Ростове-на-Дону в областной Дом народного творчества пытался проникнуть мужчина, имевший при себе пистолет и нож. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органов региона.
Сообщается, что инцидент случился в воскресенье в 11.30 по московскому времени.
Источник агентства заявил, что в Дом народного творчества пытался проникнуть мужчина, который нес черную сумку. Он был остановлен для досмотра. В ходе досмотра выяснилось, что в сумке мужчины находятся пистолет и нож.
Когда началось разбирательство, мужчина сумел скрыться. Сумку он забрал с собой. Сейчас осуществляются его поиски.
Сообщается, что инцидент случился в воскресенье в 11.30 по московскому времени.
Источник агентства заявил, что в Дом народного творчества пытался проникнуть мужчина, который нес черную сумку. Он был остановлен для досмотра. В ходе досмотра выяснилось, что в сумке мужчины находятся пистолет и нож.
Когда началось разбирательство, мужчина сумел скрыться. Сумку он забрал с собой. Сейчас осуществляются его поиски.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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