Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органов региона.Сообщается, что инцидент случился в воскресенье в 11.30 по московскому времени.Источник агентства заявил, что в Дом народного творчества пытался проникнуть мужчина, который нес черную сумку. Он был остановлен для досмотра. В ходе досмотра выяснилось, что в сумке мужчины находятся пистолет и нож.Когда началось разбирательство, мужчина сумел скрыться. Сумку он забрал с собой. Сейчас осуществляются его поиски.