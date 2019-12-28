28.12.2019, 23:13
В Ростове-на-Дону новогодний корпоратив завершился массовой дракой
ИА «Ореанда-Новости». В Ростове-на-Дону около ресторана в ночь на 28 декабря произошла массовая драка, пишет «МК» со ссылкой на telegram-канал «Че по Ростову?».
Оказалось, что в ресторане проходил корпоратив сразу нескольких компаний. В какой-то момент между сотрудниками возник конфликт.
В итоге в драке участвовали около десяти человек. Всё закончилось приездом полиции, которую вызвали сотрудники ресторана.Теперь по факту произошедшего проводится проверка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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