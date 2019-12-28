ИА «Ореанда-Новости». В Ростове-на-Дону около ресторана в ночь на 28 декабря произошла массовая драка, пишет «МК» со ссылкой на telegram-канал «Че по Ростову?».



Оказалось, что в ресторане проходил корпоратив сразу нескольких компаний. В какой-то момент между сотрудниками возник конфликт.



В итоге в драке участвовали около десяти человек. Всё закончилось приездом полиции, которую вызвали сотрудники ресторана.Теперь по факту произошедшего проводится проверка.