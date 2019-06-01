01.06.2019, 18:31
В Ростове-на-Дону застрелен помощник областного депутата
ИА «Ореанда-Новости». Помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области Михаил Бакланов найден застреленным, сообщает местный СКР.
Бакланов был помощников депутата от КПРФ Евгения Бессонова. По предварительной информации, молодого человека после ссоры застрелил старый знакомый.
Информацию об убийстве подтвердил и сам депутат. Telegram-канал «112» сообщает, что накануне Бакланов пришёл на вечеринку со своей девушкой. После стрельбы её изнасиловали.
Известно, на данный момент подозреваемого задержали. Обстоятельства случившегося выясняются.
Бакланов был помощников депутата от КПРФ Евгения Бессонова. По предварительной информации, молодого человека после ссоры застрелил старый знакомый.
Информацию об убийстве подтвердил и сам депутат. Telegram-канал «112» сообщает, что накануне Бакланов пришёл на вечеринку со своей девушкой. После стрельбы её изнасиловали.
Известно, на данный момент подозреваемого задержали. Обстоятельства случившегося выясняются.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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