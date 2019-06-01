Бакланов был помощников депутата от КПРФ Евгения Бессонова. По предварительной информации, молодого человека после ссоры застрелил старый знакомый.Информацию об убийстве подтвердил и сам депутат. Telegram-канал «112» сообщает, что накануне Бакланов пришёл на вечеринку со своей девушкой. После стрельбы её изнасиловали.Известно, на данный момент подозреваемого задержали. Обстоятельства случившегося выясняются.