ИА «Ореанда-Новости». ФСБ задержала главу УФСИН по Ростовской области генерал-майора внутренней службы Муслима Даххаева и его заместителей, пишет «Коммерсант».



Отмечается также, что были задержаны и другие сотрудники ведомства. Сообщается, что всех задержали по подозрению в разглашении государственной тайны.



Замдиректора ФСИН Валерий Максименко отметил, что скорее всего им предъявят обвинение, связанное с коррупцией. Местные СМИ пишут, что сейчас задержанных допрашивают в ФСБ.