13.11.2019, 16:06
В Ростовской области за разглашение гостайны задержано руководство УФСИН
ИА «Ореанда-Новости». ФСБ задержала главу УФСИН по Ростовской области генерал-майора внутренней службы Муслима Даххаева и его заместителей, пишет «Коммерсант».
Отмечается также, что были задержаны и другие сотрудники ведомства. Сообщается, что всех задержали по подозрению в разглашении государственной тайны.
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко отметил, что скорее всего им предъявят обвинение, связанное с коррупцией. Местные СМИ пишут, что сейчас задержанных допрашивают в ФСБ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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