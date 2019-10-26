ИА «Ореанда-Новости». В РЦП намерены запустить выпуск футболок с цитатами из Евангелия, пишет «Интерфакс».



Об этом рассказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Он отметил, что поддерживает идею о том, чтобы молодые люди ходили в футболках с цитатами из Евангелия или изречениями Христа.



Иларион добавил, что любая проповедь учения и личности Христа, даже через подобные акции, заслуживает одобрения.



Таким образом митрополит прокомментировал сообщения о том, что в США выпустили кроссовки, в подошву которых залита вода из реки Иордан и надписью из Евангелия от Матфея о том, как Иисус ходил по воде.