ИА «Ореанда-Новости». Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов пояснил, можно ли заразиться коронавирусом через причастие, пишет «МК».



По его словам, православные верят, что заразиться какими-то либо болезнями невозможно, это является принципом веры. Однако Козлов призвал верующих соблюдать принципы гигиены.



Касательно инфекционных заболеваний, по словам представителя РПЦ, лучше прислушаться к специалистам.



Ранее стало известно, что в Москве с подозрением на коронавирус госпитализировали 24 человека. В столице принят ряд мер, которые призваны не допустить распространение инфекции.