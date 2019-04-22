ИА «Ореанда-Новости». Ранее департамент труда и соцзащиты в Москве открыл «горячую линию» по выявлении неблагополучных семей – дети могут получить психологическую поддержку по номеру «051». В Московском патриархате надеются, что правоохранители не будут "поощряться доносительство" во время рейдов по неблагоприятным семьям, а омбудсмены будут рассматривать каждый конкретный случай лишения родительских прав.

Митрополит Волоколамский Иларион напомнил, что компания направлена на выявление случаев, которые стали известны недавно: о детях, которые жили одни в квартирах с антисанитарными условиями и голодали.

Митрополит считает, что существуют риски, что кто-то захочет свести счёты с семьёй и, например, семьи с низким доходом признают неблагополучными, у родителей отнимут детей. Он считает, что каждый конкретный случай нужно рассматривать в индивидуальном порядке и тщательно: где речь идёт о малообеспеченных семьях, где стоит помочь материально, а где нарушаются элементарные права ребёнка и родители пренебрежительно относятся к своим обязанностям.