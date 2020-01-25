ИА «Ореанда-Новости». Глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что телевидение и кино могут помочь в решение демографической проблемы в государстве, пишет «МК».



По мнению митрополита, нужно начинать снимать сериалы о счастливых многодетных семьях. Священнослужитель добавил, что вечером смотрит центральные каналы и их вещание его разочаровывает.



В сериалах сегодня показывают тему супружеской неверности, а темы «здоровой семьи» нет вообще.