30.05.2019, 17:06
В РПЦ призвали запретить генную модификацию человека
ИА «Ореанда-Новости». Церковно-общественный совет по биоэтике призвал ввести мораторий на редактирование генома человека.
Кроме того, в РПЦ предлагают начать дискуссию по этической и моральной стороне таких исследований. Там уверены, что обсуждать такие вопросы нужно не только с медицинской общественностью, но и привлекать теологическое и философское сообщество.
В РПЦ отмечают, что вмешательство в природу человека актуализирует ряд биоэтические проблемы, в частности, в области редактирования генома эмбрионов.
Кроме того, в РПЦ предлагают начать дискуссию по этической и моральной стороне таких исследований. Там уверены, что обсуждать такие вопросы нужно не только с медицинской общественностью, но и привлекать теологическое и философское сообщество.
В РПЦ отмечают, что вмешательство в природу человека актуализирует ряд биоэтические проблемы, в частности, в области редактирования генома эмбрионов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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