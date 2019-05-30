Кроме того, в РПЦ предлагают начать дискуссию по этической и моральной стороне таких исследований. Там уверены, что обсуждать такие вопросы нужно не только с медицинской общественностью, но и привлекать теологическое и философское сообщество.В РПЦ отмечают, что вмешательство в природу человека актуализирует ряд биоэтические проблемы, в частности, в области редактирования генома эмбрионов.