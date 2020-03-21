ИА «Ореанда-Новости». Священник Феодор Лукьянов выступил против введения программ сексуального образования детей и подростков. Член Церковно-общественного совета по биомедицинской этике (ЦОС), сопредседатель рабочей группы Всемирного русского народного собора по здравоохранению заявил, что данные меры нарушат нравственный закон и вызовут протесты родителей.

Лукьянов считает, что современные программы сексуального просвещения основываются на зарубежных аналогах, в которых «девиантное поведение» называют нормой и «навязывают» детям. В России же данные модели поведения считаются болезнями. По мнению священника, такое просвещение делает детей больными и несчастными.

По мнению Лукьянова, информация, которую даст школа, «развратит» ребёнка.