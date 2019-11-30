ИА «Ореанда-Новости». Руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что РПЦ категорически против абортов, даже в тех случаях, когда беременность наступила в результате изнасилования, пишет «МК».



Митрополит отметил, что ребёнок не виноват, что он родился от насильника. Он также добавил, что есть много случаев, когда психологические травмы, которые женщина пережила при насилии, не передались малышу.



Иларион подчеркнул, что в женщине природой заложен материнский инстинкт, даже если она рожает не от любимого мужчины.