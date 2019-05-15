15.05.2019, 18:17
В Рязани мальчик случайно застрелил друга из ружья
ИА «Ореанда-Новости» В Рязани школьник застрелил десятилетнего друга из отцовского охотничьего ружья. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
Как говорится в сообщении ведомства, трое мальчиков после школы пришли в гости к одному из них. Школьник, желая продемонстрировать друзьям ружьё отца, достал огнестрельное оружие из сейфа и случайно выстрелил в друга. Ребёнок скончался на месте.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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