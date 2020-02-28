ИА «Ореанда-Новости» . На концерте, посвящённом легендам отечественной эстрады 80-х и 90-х годов, в Рязани произошла массовая драка. Видеозапись происшествия была опубликована очевидцами в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошёл во время выступления певицы Татьяны Булановой. Артистку пригласили на концерт как специального гостя. Как только певица начала исполнение своей музыкальной композиции, две женщины, пришедшие на концерт, затеяли потасовку. Чуть позже к массовой драке присоединились и другие зрители.

Очевидцы сумели оперативно разнять участников потасовки, информация о пострадавших не поступала. Буланова решила не прерывать своё выступление.