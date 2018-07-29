ИА «Ореанда-Новости». В Рязанской области впервые начинают производство лекарство от онкологических заболеваний. Аналогичных препаратов в России ещё нет.

Правительство Рязанской области провело важную встречу, на которой обсуждался вопрос производства как никогда актуального на сегодняшний день препарата. Согласно источнику, в регионе уже скоро начнут производство фармацевтического препарата от онкологических заболеваний. Ранее ни в одном регионе Российской Федерации аналогичного лекарства ещё не было.

В прошедшую пятницу, двадцать седьмого июля, администрация Рязанской области организовало рабочую встречу. Она была созвана для обсуждения создания на базе ООО «Скопинфарм» лекарства, которое способно помогать в лечении онкологии.



Эту информацию передаёт официальный веб-сайт администрации Рязанской области.

На собрании присутствовали губернатор Николай Любимов, лидер ПАО «Фармимэкс» Алекандр Апазов, а также вице-президент фармацевтической организации Инга Нижарадзе, Ялчин Гол, который является начальником управления стратегии на рынке развивающихся государств «Новартис Фарма АГ» и многие другие люди из сферы фармакологии и политические деятели.

Как сказал Николай Любимов, регион уже достаточно долгое время сотрудничает с компанией Александра Апазова, а помимо этого губернатор области сообщил, что он очень рассчитывает на деловые отношения и развитие полезного и актуального проекта с фирмой «Новартис».



Сам Любимов утверждает, что все необходимые ресурсы для взаимодействия компаний уже есть, остаётся только приступить к работе.

Сообщаются и более подробные цифры данного здравоохранительного проекта. Согласно источнику,



в течение следующих трёх лет (до 2021 года) в производство первого в России лекарства против онкологии будет вложено свыше трёх миллиардов рублей.



На организованном предприятии будет вакантно более, чем восемьдесят мест, а приглашаться туда будут только специалисты с высокой квалификацией. Говорится, что создание этого препарата поможет отказаться от иностранных аналогов.