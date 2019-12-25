ИА «Ореанда-Новости». Суд в Самаре приговорил к 4,3 годам лишения свободы экс-начальника отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД УМВД по Самаре за превышение полномочий и взяточничество, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что взятки чиновник брал щебнем и канцтоварами. Так, он получил 36 тонн щебня за согласование муниципальному предприятию «ТТУ» ремонта трамвайных путей.



Канцтовары он требовал от руководителя компании, которой он одобрил дорожный ремонт. Канцтовары должны были по мере необходимости передавать в его управление для нужд сотрудников.